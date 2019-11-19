السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن بندر يزور جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض دبي للطيران 2019



دبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية

وكان في استقبال صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI الدكتور أندرياس شوير وكبار التنفيذيين في الشركة، الذين أَطلَعوا سموه على آخر التقنيات والمنتجات الدفاعية المستحدثة، ووقف سموه على المنصات التي تستعرض مجالات الشركة الأربعة الرئيسة، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات ‏الدفاعية.

وتشارك في معرض دبي للطيران 2019 تحت مظلة شركة SAMI، ثلاث شركات تابعة لها، وهي شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة المعدات المكملة للطائرات AACC.

// انتهى //

13:12ت م

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دبي 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في معرض دبي للطيران 2019، الذي يقام خلال المدة من 17 إلى 21 نوفمبر في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وكان في استقبال صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI الدكتور أندرياس شوير وكبار التنفيذيين في الشركة، الذين أَطلَعوا سموه على آخر التقنيات والمنتجات الدفاعية المستحدثة، ووقف سموه على المنصات التي تستعرض مجالات الشركة الأربعة الرئيسة، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات ‏الدفاعية.وتشارك في معرض دبي للطيران 2019 تحت مظلة شركة SAMI، ثلاث شركات تابعة لها، وهي شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وشركة المعدات المكملة للطائرات AACC.// انتهى //13:12ت م0095

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.