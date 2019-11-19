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شكرا لقرائتكم طعوس ورمال ناوان الذهبية تستعد للكرنفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طعوس ورمال ناوان الذهبية تستعد للكرنفال
بمشاركة السيارات المعدلة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
يتواجد فريق رواد بحرة وبالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان، وذلك لإقامة فعالية وكرنفال ترفيهي وتعليمي على رمال ناوان الذهبية.
يأتي ذلك تحت إشراف إمارة منطقة الباحة وبمشاركة جميع الجهات الأمنية والفرق التطوعية والهلال الأحمر، وسيكون موعد انطلاق هذه الفعالية يوم الجمعة المقبل.
وعبر منسق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان لـ”متابعات الخليج 365” عقيل راشد الزهراني أنهم على أتم الاستعداد لإنجاح هذا الكرنفال الرائع.
وتابع : هذا البرنامج سيتخلله شرح مفصل وكامل عن السيارات المعدلة وتعليم القيادة الآمنة للشباب.
من جهة أخرى قدم الدكتور يحيى بن أحمد الزهراني رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بناوان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، على الموافقة الكريمة على إقامة هذا الحدث الكبير، والذي تنظمه لجنة التنمية بناوان بالشراكة مع فريق رواد بحره وأيضاً فريق رايدزر الباحة، تحت إشراف ومتابعة محافظ محافظة المخواة الأستاذ نايف الهزاني، والمتابعة الميدانية من قبل رئيس مركز ناوان الأستاذ علي عوض الشهري.
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