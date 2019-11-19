فيديو.. تفاصيل حريق ناقلة الوقود بضباء

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

تلقى مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء، صباح هذا اليوم الاثنين، بلاغاً عن حريق ناقلة وقود (صهريج) على طريق تبوك بمسافة 10 كيلو تقريباً عن محافظة ضباء، حيث باشرت الفرق اللازمة والمختصة الحادث على الفور.

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وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول/ رافع زايد العمري، أنه عند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود (صهريج) محملة بمادة (البنزين)؛ ما أدى إلى تسرب الوقود واشتعالها، تم تأمين الموقع وإخماد الحريق ونتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة، وهو من الجنسية الهندية، تم نقله بواسطة الهلال الأحمر وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وقد شارك إلى جانب فرق الدفاع المدني، الهلال الأحمر والقوة الخاصة لأمن الطرق، والمرور.

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