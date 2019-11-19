شكرا لقرائتكم خبر عن حائل: القبض على جانٍ تعمد دهس مواطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حائل)

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهس متعمد من قبل سائق مركبة، ما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة حائل إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.