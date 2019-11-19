شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» و«المدني» تنبهان من أمطار رعدية تشهدها محافظات منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول لأمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وذلك على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، والجموم، إضافة إلى محافظات تربة ورنية والخرمة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 من مساء هذا اليوم.

من جهتها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية، وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.

ودعت المديرية الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.