شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة وغبار على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-19 سحب رعدية ممطرة وغبار على نجران تستمر حتى الثالثة من صباح يوم غدٍ متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـثالثة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. Advertisements شارك الخبر







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