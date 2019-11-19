موعد إطلاق التأشيرات التأسيسية للمنشآت

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة أطلقت منصة “قوى” لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال، حيث سيتم إطلاق الشهر المقبل تأشيرات تأسيسية للمنشآت لا تتطلب وجود أي مواطن بالمنشأة للحصول على التأشيرة.

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وأشار الراجحي خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في حائل، إلى أنه سيتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعدها ستحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وأنهت وزارة العمل 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، وجارٍ العمل على إطلاق 32 مبادرة لخدمة القطاع الخاص، حيث تم التوقيع على عدة مبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات.