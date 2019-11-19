مطارات الرياض تشارك في معرض دبي للطيران

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشارك شركة “مطارات الرياض” في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019 التي يستضيفها “دبي وورلد سنترال” والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد ويستمر إلى ‪21 نوفمبر‬ الجاري، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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وتشرفت “مطارات الرياض” بزيارة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري‪ ‬في جناح الشركة، كما التقى معاليه برئيس مجلس المديرين بشركة “مطارات الرياض” الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، وبالرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث.

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وتأتي مشاركة “مطارات الرياض” في هذا الحدث الذي يعد بمثابة منصة تجمع شركات الطيران ، وكبرى المطارات الرائدة في العالم، استكمالاً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في توثيق شراكات مع العاملين في قطاع الطيران، وجذب واستقطاب مختلف أنواع الشركات المتخصصة كونها تعد فرصة استثنائية يشارك فيها 1300 شركة ومؤسسة من 63 دولة حول العالم.

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واستعرضت “مطارات الرياض” في المعرض أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في مطار الملك خالد الدولي، الذي يعتبر واجهة لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بموقع استراتيجي مميز يتوسَّط منطقة التقاء القارّات الثلاث، ويعمل على مدار ‪24/7‬ بدون توقف ليخدم أكثر من 26 مليون مسافر سنوياً من جميع أنحاء العالم، كما سلطت الضوء على أهم انجازاتها والتي تنسجم مع تطلعاتها بأن يكون مطار العاصمة المركز الـ 50 من بين أفضل المطارات في العالم، والوصول إلى 37 مليون مسافر بحلول العام 2023، لتعزيز موقع مطار العاصمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي والعالمي.

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كما زودت “مطارات الرياض” زوار جناحها في المعرض بمعلومات عن خدمات ومرافق مطار الملك خالد الدولي والمشاريع الجديدة والتطويرية القائمة به، واستعرضت الأداء التشغيلي للمطار وما يشهد من نمو على مستوى أعداد المسافرين والرحلات، حيث أشارت إلى أن إجمالي أعداد المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2019م تخطى أكثر من 20 مليون مسافر، بنسبة زيادة تقدر بـ 4.81 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي 2018م، وتجاوز المعدل اليومي للمسافرين 76 ألف مسافر، فيما بلغ إجمالي أعداد الرحلات 145,391 رحلة بنسبة زيادة 2.01 في المئة.

ويذكر أن شركة “مطارات الرياض” كانت حاضرة في أهم المؤتمرات والمشاركات الدولية خلال عام 2019م، أبرزها القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، ومعرض المطارات وأيضاَ ‪World Routes‬ في أستراليا.

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