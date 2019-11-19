شكرا لقرائتكم فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-19 فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار توقع هطول أمطار غزيرة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار. وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار. Advertisements وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة. ونشر طقس العرب خريطة بالأمطار تظهر تعرض الرياض وجدة لموجة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله. شارك الخبر







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