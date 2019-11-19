شرطة منطقة حائل: القبض على جانٍ تعمد دهس مواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ حائل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهس متعمد من مركبة، مما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي - بفضل من الله تعالى - من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة حائل إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .
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