توقعات طقس الثلاثاء: هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق. وتغطي هذه الحالة المناخية مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والشرقية والرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.
كما يُتوقع أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة. وقد تسجَل مدينة مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 1 درجة مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.
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