فوجئ مواطنون بمدينة أبها بإغلاق أمانة منطقة عسير منتزه الجبل الأخضر “ذره” ووضع الصبات أمام المداخل والمخارج وتزويد الموقع بدوريات أمنية، مطالبين أمير المنطقة بالتدخل لإعادة فتحه. وأوضحت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الزوار أبدوا استياءهم مما قامت به أمانة عسير من إغلاق المنتزه أثناء محاولتهم الوصول إلى أعلى الجبل دون معرفة السبب، مطالبين الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة بالتدخل وإعادة فتحه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مواطنون يتفاجأون بإغلاق منتزه جبل ذره بأبها ويطالبون أمير المنطقة بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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