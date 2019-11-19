توقعات ببيعها بسعر خيالي.. شاهد تركي آل الشيخ يعلن عن موعد بيع السيارة 2030 في مزاد علني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن وجود سيارة فارهة تحمل اسم ”2030“ سيتم بيعها في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بتحقيقها لسعر بيع خيالي.

وأظهر مقطع فيديو نشره “آل الشيخ” عبر ”تويتر“، السيارة وهي مغلفة بالكامل، مبيناً أن اسمها هو ”2030“، في إشارة إلى خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وأضاف: ”سيارة مسمينها ٢٠٣٠ حبه وحده في العااالم ! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد … لاحد يقول مالقيت تذكره … احجز من الأن“.

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها حتى من دون معرفة الشركة المصنعة لها أو سنة صنعها أو أي من مواصفاتها، فيما يبدو أن مؤشر على تصدرها لقائمة السيارة المباعة في المعرض من حيث القيمة.