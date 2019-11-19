توضيح هام بشأن تمديد موسم الرياض

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المزيد من التفاصيل بشأن تمديد فعاليات موسم الرياض. وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط، مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة هي التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، ويمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.. وتستاهلون أكثر.

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