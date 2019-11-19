“حقوق الإنسان” توصي بإصدار قانون خاص يجرّم جميع أشكال التمييز العنصري

أوصت هيئة حقوق الإنسان بإصدار قانون خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري؛ لتعزيز ثقافة التسامح واحترام الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية. وقالت الهيئة إن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، كما سنّت الدولة الأنظمة والتشريعات اللازمة بخصوص قضية التمييز العنصري. وأضافت أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم أكدت على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، كما نصت المادة السابعة والأربعون منه على تساوي الجميع أمام القضاء دون تمييز.

كما أشارت إلى المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية والمادة الثالثة من نظام العمل اللتين تؤكدان على أن المواطنين متساوون في حقوق العمل، وأن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل المناصب العامة. وأكدّت الهيئة أن سنّ مثل هذا القانون سيعزز التدابير المتخذة لمحاربة التمييز العنصري، خاصة أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الوطنية.