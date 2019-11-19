سقوط مركبة في حفرة بجدة واحتراقها

سقطت مركبة، مساء اليوم الاثنين، في حفرة بحي أبحر الشمالية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه ورد بلاغ يفيد بسقوط المركبة في الحفرة؛ مما أدى إلى احتراقها وإصابة قائدها.

ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث.