جديد التطبيقات: FV File Explorer مدير ملفات قوي على أندرويد

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على الرغم من وجود مدير ملفات افتراضي مع كل هاتف أندرويد، إلّا أن متجر جوجل بلاي يكتظ بتطبيقات إدارة الملفات، ولحسن الحظ، معظم هذه التطبيقات عادةً ما تكون أفضل من الأداة الافتراضية، FV File Explorer أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال،
يمكن تعريف التطبيق الجديد، بأنه عبارة عن مستكشف ملفات جديد لنظام أندرويد تم تصميمه للتركيز على إدارة الملفات فقط.
هذا يعني أن التطبيق لا يتطلب أذونات أو إمكانية وصول لاستخدامه، وهذا عكس مدير الملفات والغني عن التعريف ES File Explorer، لذلك إذا كنت تبحث عن مستكشف ملفات بدون زخرفة وبدون طلب الكثير من الأذونات، فمن المؤكد أن FV File Explorer يستحق التجربة، على أن يتضمن أكثر من 100 ميزة أو أداة حسب ما أشارت إليه صفحته من على المتجر.
أخيرًا، مدير الملفات الجديد متاح على متجر جوجل بلاي بشكل مجاني وكامل لمستخدمي أندرويد، على أن يدعم نسخة 4.1 فأحدث من النظام..، وهو قادم بحجم 16 ميغابايت فقط.
تحميل تطبيق FV FileExplorer على متجر جوجل بلاي
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