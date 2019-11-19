هاتف HONOR 9X يصل السعودية رفقة السوار الذكي HONOR Band 5

︎ :



.

أطلقت هونر “HONOR“، العلامة التجارية الرائدة المملوكة لشركة هواوي هاتف HONOR 9X اليوم خلال فعالية أقامتها في العاصمة السعودية الرياض، والذي يُمثل أحدث إضافة لسلسلة X التي تمتاز بتصميم أنيق وأداء جيد لا سيما بالكاميرا. حيث يمتلك الهاتف كاميرا أساسية مع ثلاث عدسات بدقة 48 ميجابكسل، بجانب شاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، وبسعر 999 ريالًا سعوديًا.

وبالتزامن مع إطلاق هاتف HONOR 9X في فعالية اليوم، طرحت هونر السوار الذكي الرياضي HONOR Band 5 بشاشة لمسية بقياس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED. وسيأتي هذا السوار مع العديد من المزايا أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة وكل ذلك بسعر 119 ريالًا سعوديًا.

أبزر ما يتمز به هاتف HONOR 9X

يتميز هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية مع عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر بقياس نصف بوصة يتيح الحصول على لقطات أفضل. وتوفر الكاميرا وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode الذي يقدم صورًا مميزة في الإضاءة المنخفضة بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ويمتاز الهاتف أيضًا بوجود كاميرا ذات زاوية واسعة جدًا بدرجة 120.

وبجانب الكاميرا، يحوي هاتف HONOR 9X شاشة مقاس 6.59 بوصة من نوع LCD بدون أي نتوء كونه يتميز بكاميرا أمامية منبثقة، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه.

كما يأتي الهاتف بتصميم بارز مستوحى من الماس، يضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي، ويقدم خيارات عديدة للمستخدمين بفضل وجود ألوان الأزرق الياقوتي الرائع وأسود منتصف الليل المفضل لدى الكثيرين.

مزايا إضافية

غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد تبلغ بسماكة 8.8مم.

منفذ سماعات بقياس 3.5مم.

منفذ شحن USB C.

بطارية بقوة 4,000 مللي أمبير.

ذاكرة رام 6 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع إمكانية إضافة ذاكرة microSD حتى 512 جيجابايت.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: “نؤمن في هونر بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا”. وأضاف بايغونغ: “غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين. وصُمم هاتف HONOR 9X ببراعة وزوّد بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد والغير مسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي”.

Advertisements

وسعياً منها إلى تعزيز تجربة المستخدمة،كشفت HONOR عن اتفاقية تجمعها مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب المنتشرة أخيرا، حيث ستتوفر اللعبة في تطبيق HUAWEI AppGallery مع عدد من المزايا الاستثنائية.

ساعة HONOR Band 5 تأتي مع تحديث SpO2 المجاني

قامت هونر بتحديث سوارها الذكي مؤخرًا بميزة جديدة كليًا تتيح للمستخدمين تتبع مستويات تشبع الأكسجين في دمائهم (SpO2).

وستتمكن HONOR Band 5 عند ربطها بمتتبّع معدل ضربات القلب من مساعدة المستخدم على التمرين بشكل أفضل.

يتميز السوار بمتتع الحركة مع 6 محاور، وشاشة OLED، ودعمه للغة العربية..، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين بالمنطقة.

وبالحديث عن السورا، قال كريس سان بايغونغ: “نشجع مستخدمينا على اتباع أنماط حياة نشطة عبر تبني نظام يومي بسيط للتمارين الرياضية في حياتهم اليومية. وكوننا علامة تجارية تقنية يحبها الشباب حول العالم، نؤمن بأهمية تكريس التكنولوجيا لتمكين مستخدمينا من اتباع أنماط حياة سعيدة وصحية. وتوفر أجهزتنا القابلة للارتداء تصاميم أنيقة تجعلها الرفيق المثالي والموثوق والمتطور للحفاظ على اللياقة البدنية.”

لمعرفة المزيد عن الأجهزة الجديدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لعلامة HONOR في السعودية بالأسفل:

الهاتف الذكي Honor 9X

السوار الذكي Honor Band 5

