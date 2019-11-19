السعودية اليوم / بلدي محافظة القرى يعقد اجتماعه الـ 59



الباحة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القرى أمس, الاجتماع التاسع والخمسون في مقر المجلس البلدي, بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وبدء الاجتماع باستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماع الماضي, ومناقشة الخطابات والتعاميم الواردة لأمانة المجلس البلدي, بالإضافة الى مناقشة الطلبات المقيدة لدى أمانة المجلس من المواطنين وتم التنسيق مع أصحاب الطلبات للوقوف على أرض الواقع على كل طلب والاستماع الى أصحابها، وعمل التقارير اللازمة لعرضها ومناقشتها على طاولة المجلس البلدي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

// انتهى //

10:27ت م

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