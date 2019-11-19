السعودية اليوم / وزارة البيئة بالشرقية تنظم فعالية اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية



الدمام 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية غداً، فعالية "اليوم العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية"، بمناسبة الاحتفال الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، وذلك في مقر الفرع بالدمام.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر بن علي المطيري أن الفعالية موجهة للمزارعين والبياطرة ومسؤولين العاملين بالمشاريع الحيوانية، وتهدف إلى التعريف بأهمية المضادات الحيوية، والاستخدام الأمثل لها في المجال البيطري، وخطورتها، ودورها في تطور ظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية، إضافة إلى معرفة الطرق السليمة للتعامل مع المضادات الحيوية أثناء النقل والتخزين والاستعمال وطريقة التخلص الصحي منها، مؤكداً على ضرورة التوعية في هذا الجانب.

وبيّن المهندس المطيري، أن الفعالية تأتي استناداً لعضوية المملكة في أجندة الأمن الصحي العالمي والتزاماتها في مجموعة العشرين لظاهرة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، وعضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة في اللجنة الوطنية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية والتزاماً في تنفيذ الخطة الوطنية المنبثقة منها للتصدي لهذه الظاهرة.

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10:26ت م

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