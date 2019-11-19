السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم اللقاء الأول لبيوت الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية



الباحة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

أفتتح معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أمس، اللقاء الأول لبيوت الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة, بحضور وكلاء وعمداء الكليات, وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الرئيسي بالمدينة الجامعة محافظة العقيق.

وأكد الدكتور الحسين في بداية اللقاء أن رؤية الجامعة في بيوت الخبرة تتلخص في تعزيز دورها كمنتج ومطور ومطبق للمعرفة والخبرة وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في تطوير ورقي وازدهار المجتمع المعرفي على مستوى الوطن.

وأشار مدير جامعة الباحة إلى أن بيوت الخبرة تأتي للاستفادة من خبرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتسهم في تحقيق النظام الجديد للجامعات والرؤية الوطنية 2030، والتي تنص على أن تتحول الجامعات إلى جامعات منتجة، تمكنها من تنويع مصادر تمويلها لتحقق بذلك ذاتيتها واستقلاليتها.

بدوره قدم عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني نبذة تعريفية عن المعهد تطرق فيها لأهداف ورؤية ورسالة وآليات عمل المعهد، و شرح فيه المتطلبات وتنظيماتها التي تضمن وتحقق عمل احترافي يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى أن بيوت الخبرة بالجامعة بلغت 19 بيتاً في عدة تخصصات مختلفة صحية وهندسية وعلمية وقانونية وإدارية وأدبية وغيرها.

ثم قدم رؤساء بيوت الخبرة بالجامعة تعريفاً موجزاً عن ما قدمته تلك البيوت والخطط المستقبلية التي ستسهم -بمشيئة الله- في خدمة الجامعة والمنطقة والوطن.

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09:56ت م

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