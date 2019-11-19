روائح كريهة بسبب الصرف الصحي بصامطة

2019-11-19

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

أبدى عدد من أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالخارش بمحافظة صامطة بجازان تذمرهم واستياءهم من انتشار الروائح الكريهة والصادرة من الصرف الصحي بالإسكان وذلك بسبب سوء التخطيط من قبل الجهات المختصة.

– روائح كريهة:

وشكا المواطنون في حديثهم لـ”متابعات الخليج 365“، من انتشار الروائح الكريهة والصادرة من الصرف الصحي والواقع غرب الإسكان؛ ما أدى إلى دخولها إلى منازلهم وذلك بسبب الرياح السطحية والصيفية والتي تهب أغلب الأحيان من الجهة الغربية والتي يوجد بها غرف الصرف الصحي، مؤكدين أن هذه الروائح سببت لهم معاناة وخاصة للأطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

– قرب المدرسة:

Advertisements

فيما أضاف المواطنون أنة بسبب سوء التخطيط من الجهات المعنية فإنه توجد مدرسة ملتصقة بغرف الصرف الصحي؛ ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة داخل المدرسة والفصول الدراسية، كما أبدوا استغرابهم، من وضع مدرسة ملتصقة بالصرف الصحي ناهيك عن عدد الطلاب في هذه المدرسة أيضاً وجود نادي الحي في الوقت المسائي.

وناشد أهالي إسكان الخارش بصامطة عبر” متابعات الخليج 365” بإيجاد حل جذري لهذه المعاناة التي صاحبتهم منذ بداية الإقامة في هذا الإسكان وأيضاً إيجاد حل لهذه المدرسة الملتصقة بغرف الصرف الصحي مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.