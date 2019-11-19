- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم روائح كريهة بسبب الصرف الصحي بصامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
روائح كريهة بسبب الصرف الصحي بصامطة
بجوار المدارس بإسكان الخارش
متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان
أبدى عدد من أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالخارش بمحافظة صامطة بجازان تذمرهم واستياءهم من انتشار الروائح الكريهة والصادرة من الصرف الصحي بالإسكان وذلك بسبب سوء التخطيط من قبل الجهات المختصة.
– روائح كريهة:
وشكا المواطنون في حديثهم لـ”متابعات الخليج 365“، من انتشار الروائح الكريهة والصادرة من الصرف الصحي والواقع غرب الإسكان؛ ما أدى إلى دخولها إلى منازلهم وذلك بسبب الرياح السطحية والصيفية والتي تهب أغلب الأحيان من الجهة الغربية والتي يوجد بها غرف الصرف الصحي، مؤكدين أن هذه الروائح سببت لهم معاناة وخاصة للأطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.
– قرب المدرسة:
فيما أضاف المواطنون أنة بسبب سوء التخطيط من الجهات المعنية فإنه توجد مدرسة ملتصقة بغرف الصرف الصحي؛ ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة داخل المدرسة والفصول الدراسية، كما أبدوا استغرابهم، من وضع مدرسة ملتصقة بالصرف الصحي ناهيك عن عدد الطلاب في هذه المدرسة أيضاً وجود نادي الحي في الوقت المسائي.
وناشد أهالي إسكان الخارش بصامطة عبر” متابعات الخليج 365” بإيجاد حل جذري لهذه المعاناة التي صاحبتهم منذ بداية الإقامة في هذا الإسكان وأيضاً إيجاد حل لهذه المدرسة الملتصقة بغرف الصرف الصحي مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في توفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر روائح كريهة بسبب الصرف الصحي بصامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.