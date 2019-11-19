- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تطورات قضية المعتقل الدوسري وحالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تطورات قضية المعتقل الدوسري وحالته الصحية
وفد السفارة زاره للاطمئنان عليه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد محامي متابعات الخليج 365 المعتقل بأمريكا خالد الدوسري، أن وفدًا من سفارة المملكة في واشنطن زاره بالسجن، للاطمئنان عليه وسماع ما لديه من مطالبات.
وأضاف المحامي سعود بن قويد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن حالة الدوسري الصحية جيدة، وتتحسن بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه يعاني من بعض الشرود الذهني.
وتابع: “لأول مرة منذ 3 سنوات يسأل خالد عن أهله ويطلب زيارتهم، وهذا مؤشر جيد لتحسن حالته وذاكرته”.
وأشار ابن قويد إلى أن السلطات الأمريكية لا زالت تغير مقر السجين بين السجون الفيدرالية في ولايات مختلفة.
ولفت إلى أن القضاء الأمريكي يتعامل مع قضية الدوسري سياسيًا وليس جنائيًا، ويرفض فتح ملف القضية رغم توفر أدلة جديدة.
الجدير بالذكر أن خالد معتقل منذ 2011 بتهمة محاولة استخدام أسلحة دمار شامل واستهداف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات قضية المعتقل الدوسري وحالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.