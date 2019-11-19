السعودية | الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، رحمه الله.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".