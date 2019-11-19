أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الوزراء.. والأخير يعتذر

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كشفت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن أن الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الذي أصدر أمير الكويت أمرًا بتكليفه بتولي رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجلس وزراء جديد، تقدم للأمير باعتذارٍ كتابي عن قبول التكليف.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمراً بإعادة تكليف الشيخ جابر المبارك بتولي رئاسة مجلس الوزراء، وترشيح أسماء لعضوية مجلس الوزراء، ورفعهم للموافقة عليهم.
وبرر المبارك اعتذاره بما عجّت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته، معتبراً أنها أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة، بحسب تعبيره.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، كان قد قدم استقالة حكومته لأمير الكويت، التي جاءت بعد يومين من الاستجواب في مجلس الأمة الكويتي، نتج عنها استقالة وزيرة الأشغال وشؤون الإسكان جنان بوشهري، وطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الصباح داخل مجلس الأمة.
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