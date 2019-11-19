︎ :

. مازح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الفنان محمد عبده بصورة له عقب الإعلان عن تمديد فعاليات موسم الرياض حتى أواخر شهر يناير 2020، تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” صورة للفنان محمد عبده معلقاً عليها بقوله: ابو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض”. يذكر أن موسم الرياض أحد مواسم السعودية الـ11، وانطلق في 11 أكتوبر الماضي وكان من المقرر أن يمتد حتى 15 ديسمبر، قبل أن يُمدد حتى نهاية يناير المقبل، ويتضمن أكثر من 100 فعالية تتوزع على 12 موقعا، وتتنوع بين حفلات غنائية ومسرحيات وألعاب نارية وملاهٍ ومتنزهات وغيرها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يمازح محمد عبده بصورة: أبو نورة بعد معرفته بتمديد موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.