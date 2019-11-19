شاهد.. كيف رد أمير الباحة على طبيب انتقد الأوضاع بأحد مستشفيات المنطقة؟

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أظهر مقطع فيديو متداول رد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على طبيب انتقد الأوضاع في أحد مستشفيات المنطقة، وذلك خلال لقاء خصص لمناقشة أوضاع المشاريع الصحية.
واشتكى الطبيب من نقص الكوادر الطبية المتخصصة في القلب بمستشفى الملك فهد بالباحة، ليطلب الأمير من مدير الشؤون الصحية بالباحة الرد على كلام الطبيب، قبل أن يشكر الطبيب على شجاعته وانتقاده.
وأكد الأمير حسام أنه غير منزعج على الإطلاق من النقد، وأنه يرحب بالنقد البنّاء الذي هو محرك للعمل ويعطيه الطاقة الإيجابية، مبيناً أن الأمور ستكون بإذن الله عند حسن ظن الجميع.
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