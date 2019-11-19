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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات حول حالة الطقس في بعض المناطق بالمملكة.
وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة بمناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، لافتة إلى أن الانخفاض سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارا رعدية متوسطة ورياحا نشطة، فيما تشهد المدينة المنورة أمطارا رعدية وسحبا مُثارة، أما منطقتا القصيم وعسير فستشهدان أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية.
وفي الشرقية والرياض توقعت الأرصاد أن تشهد المنطقتان أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار على 6 مناطق.. وانخفاض ملموس في درجات الحرارة شمال المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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