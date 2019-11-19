شاهد: لحظة وقوع حادث شنيع لسائق شاص على طريق عام بـ”المملكة”

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. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لحظة وقوع حادث شنيع لسائق شاص يقود بسرعة عالية ويصطدم بأخرى على أحد الطرق بالمملكة. وأظهر المقطع سائق الشاص وهو يقود بسرعة عالية على طريق عام ، بسرعة تتجاوز الـ 200 كم في الساعة ، وأمامه سيارة أخرى تسير بنفس السرعة وعند محاولته التجاوز من المسار الأيمن تفاجأ بوجود مركبة تسير ببطئ فحاول الابتعاد عنها والعودة للمسار الأيسر إلا أن خلال بضع ثوان ارتطم بها بشكل بسيط ليفقد توازنها وتنحرف عن مسارها وتنقلب به وبالراكب.

وذكرت مصادر أن سائق الشاص توفى لحظة وقوع الحادث ، في حين أن مرافقه يتماثل للشفاء بإحدى المستشفيات.





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