شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي نائب رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.»