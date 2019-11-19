شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي ولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله.
وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.»
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