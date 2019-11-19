سياسي / الأمن التونسي يوقف ثمانية افارقة حاولوا اجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة



تونس 21 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 18 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الأمن التونسية بالمنطقة الحدودية العازلة بالشوشة جنوب شرق البلاد، ثمانية أشخاص من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

وأوضحت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اليوم أنه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

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