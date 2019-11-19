النفط ينخفض أكثر من 1 بفعل شكوك التجارة

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من 1%، الإثنين، مع تجدد الشكوك بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وتضرر السوق أيضا من مخاف بشأن إمدادات وفيرة من الخام في 2020 رغم توقعات بأن تمدد أوبك تخفيضات في الإنتاج أثناء اجتماعها في أوائل ديسمبر/ كانون الأول للمساعدة في تفادي تخمة عالمية جديدة.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 86 سنتا، أو 1.4%، لتبلغ عند التسوية 62.44 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو 1.2%، لتسجل عند التسوية 57.05 دولار للبرميل.

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ووفقا لرويترز، سجل الخامان القياسيان ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي، مع صعود برنت 1.3% والخام الأمريكي 0.8%.

وكانت عقود النفط صعدت نحو 2% يوم الجمعة بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.

وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، ما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول في فيينا. ويستمر اتفاقهم الحالي حتى مارس/ آذار.