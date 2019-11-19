- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مهلة لتقديم طلبات تملك إحياء الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مهلة لتقديم طلبات تملك إحياء الأراضي
آخر موعد سيكون 16/ 06/ 1441هـ
متابعات الخليج 365 - الرياض
طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الاثنين، أصحاب قرارات التوزيع الذين قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وذلك وفقًا لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415.
وقال وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان: إن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، موضحًا أن آخر موعد لذلك سيكون 16/ 06/ 1441هـ.
ولفت اللحيدان إلى أن الوزارة سوف تشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مهلة لتقديم طلبات تملك إحياء الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.