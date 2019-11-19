شكرا لقرائتكم خبر عن حلول هندسية وتشغيلية لـ 15 شارعا بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس (الثلاثاء)، التقرير السنوي لإدارة مرور العاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها.

وتخلل التقرير الذي استعرضه مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن أعمال الإدارة خلال العام الماضي في العاصمة المقدسة ومحافظات الليث، العرضيات، خليص، الجموم، والكامل.

وبحسب التقرير فقد تمت معالجة 32 موقعاً تشهد نسبة عالية من الحوادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إيجاد حلول هندسيه لنحو 10 مواقع في العاصمة المقدسة، وحلول تشغيلية لـ 5 مواقع أخرى ما أسهم في انسيابية الحركة المرورية، فيما تضمن التقرير نبذة عن أعمال إدارة مرور العاصمة المقدسة خلال موسم العمرة والمشاركة في الفعاليات والبرامج المجتمعية والتوعوية.

من ناحية أخرى، تسلّم الأمير خالد الفيصل ونائبه، في مقر الإمارة بجدة، أمس، التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتضمن إحصاءات شاملة عن أعمال المدينة.

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واستعرض الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي، التقرير المتضمن نبذة عن برنامج الأمير خالد الفيصل لبناء الإنسان الذي دعا إليه أمير منطقة مكة المكرمة عام 1430، الذي يستهدف تدريب وتأهيل 10000 طالب وطالبة من أبناء محافظات المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل بحلول العام 2020.

وتضمن التقرير توقيع اتفاقية شراكة تدريب مع كلية نياجرا الكندية، التي تصنف الأولى في مجال البحوث التطبيقية على مستوى كندا والأولى على مستوى المملكة في التدريب المهني والتقني المقدم حسب تصنيف كليات التميز، فيما تمت مضاعفة عدد طلاب البرنامج في هذا العام من 1000 إلى 3000 طالب وطالبة، إلى جانب تخريج 5000 طالب وطالبة من البرنامج، وتوظيف ما يقارب 40 منهم، وتطوير بوابة توظيف إلكترونية تدعم خريجي البرنامج في التوظيف، وتدريب أكثر من 500 طالب وطالبة من الضمان الاجتماعي ودور الأيتام بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما اشتمل التقرير على نبذة عن الأكاديمية الوطنية للطيران، ما تعد أول أكاديمية طيران وطنية تأسست بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، تقدم برامج تدريبية بمقاييس عالمية لتمكين شباب وشابات الوطن وتنمية قطاع الطيران في المملكة، تماشياً مع رؤية 2030، بلغ عدد المتدربين 27 متدرباً في عام 2019، فيما يتوقع أن يتم تدريب أكثر من 150 متدربا عام 2020.

وفي جانب ريادة الأعمال، تم استقطاب 30 شركة ناشئة وإيجاد أكثر من 150 فرصة عمل في 10 قطاعات شملت 6 مناطق حول المملكة في قطاعات السياحة، الاستشارات، الطاقة المتجددة، إدارة الفعاليات، خدمات النقل، التعليم، الألعاب الإلكترونية، الخدمات القانونية، الإعلام، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى طرح مناقصات متنوعة، وعقد شراكة إستراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان وجامعة بابسون العالمية، الأولى عالمياً في مجال ريادة الأعمال.

وتخلل اللقاء، عرض عن مركز المعارض والمؤتمرات العالمي على مساحة 25 ألف مترمربع ويضم فنادق وأراضي تجارية، كذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة في الوادي الصناعي بالمدينة، وتهدف لأن تكون منطقة اقتصادية خاصة تستقطب صناعات من أهمها الخدمات اللوجستية والصناعات الدوائية يتم تطويرها من قبل مدينة الملك عبدالله تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية على مساحة 10 كيلومترات مربع.