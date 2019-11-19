شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 3 أشهر مهلة لطلبات التملك لأصحاب الأراضي المخصصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين أحيوا الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415. دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب قرارات التوزيع الذين أحيوا الأراضي المخصصة لهم وفق النسب النظامية بتقديم طلبات تمليكها، وإلغاء اختصاص من لم يقم بذلك، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم 285 و415. وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن التقديم متاح عبر فروع ومكاتب ووحدات الوزارة بالمناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن آخر موعد لذلك سيكون في 16 جمادى الآخرة القادم. وبين اللحيدان أن الوزارة ستشرع في إلغاء قرارات التوزيع التي لم يتقدم أصحابها بطلب إصدار تمليك لهم.



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