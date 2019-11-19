شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه وزير «الإسلامية».. حرمة التعدي على المال العام في خطب الجمعة القادمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في المناطق كافة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن النزاهة والحفاظ على المال العام.

كما تضمن التوجيه أن يتناول الخطباء حرمة التعدي على المال العام بالتبديد أو التفريط أو غير ذلك من صور التعدي وتأدية الواجبات الوظيفية وغرس قيم الجد في العمل وحفظ الوقت والتحلي بالأمانة والصدق والإخلاص ومنع استغلال الوظيفة العامة أو الخاصة لغير ما خصصت له وبيان الواجب الديني والوطني في الإبلاغ عن أي تجاوزات ماليه وإدارية.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية للخطباء في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور المنابر في المساهمة بنشر الوعي الشرعي وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وأهميتها في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها التي تسهم في ترابط المجتمع وحمايته من الظواهر السلبية وتعزيز السلوكيات الإيجابية.