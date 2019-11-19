شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان المحاسبة السعودي يشارك في مؤتمر «انكتاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

بدأت في جنيف أمس (الإثنين) أعمال مؤتمر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد»، تحت عنوان «إدارة الديون، وجعلها في خدمة التنمية» ورأس وفد المملكة رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، بحضور المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وأكد رئيس الديوان العام للمحاسبة أن الديوان يحتل منصباً رائداً في المنظمات الدولية، إذ يرأس منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي»، كما يشغل منصب لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون بين الإنتوساي ومجموعة المانحين.

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وأوضح أن الأمم المتحدة ومنظماتها تعتمد على الإنتوساي كمظلة تجمع الأجهزة المتخصصة في الرقابة المالية العامة والمحاسبة، مبيناً أن السعودية تشارك في المؤتمر المهم الذي يناقش هذا العام، من بين موضوعات أخرى، موضوع الرقابة على تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويشارك في مؤتمر «الانكتاد» كبار صناع القرار من الحكومات في مجال «إدارة الديون والتمويل العام»، وقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وخبراء في مجال إدارة المال العام والديون، وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية.

ويناقش المؤتمر القضايا الحالية الخاصة بإدارة الديون والمالية العامة، ومنها شفافية الديون وآثارها السياسية والتحديات التشغيلية، وتوريق تمويل التنمية والآثار المترتبة على إدارة الديون، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستدامة الديون على المدى الطويل، والديون والإغاثة في حالات الكوارث، إضافة إلى تعزيز إدارة الديون ودعم المجتمع الدولي.