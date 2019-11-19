شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية للشركات الكبيرة: ادعموا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

طالب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الشركات الكبيرة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مشاركتها في تعزيز المحتوى المحلي، والاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وتعظيم أثر المشاركة الاقتصادية للشركات الكبيرة،، مؤكداً أن رؤية 2030 تضمنت تحفيز القطاع الصناعي ليكون مساهماً فاعلاً في صناعة التحول، وتعزيز المحتوى المحلي، كون هذا القطاع صانعاً مهماً للفرص الوظيفية، ومساهماً في البحث العلمي، والتطوير التقني.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» يوسف بن عبدالله البنيان، وعددا من منسوبي الشركة.

وأكد البنيان أن الشركة خطت خطوات عدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المنطقة وعلى مستوى العالم.

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من جهة ثانية، يرعى أمير المنطقة الشرقية غدا انطلاقة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي المقام تحت شعار «السياحة والأمن رافدان للتنمية»، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمحافظة الأحساء.

ويحظى الملتقى بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الأمراء، ووزراء السياحة، وقادة الأمن على امتداد الوطن العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المنظمات، والأكاديميين، وكبار المختصين.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد أن برنامج الملتقى يتضمن 3 جلسات، سيتم من خلالها مناقشة العديد من الأوراق التي تعنى بصناعة السياحة في الوطن العربي، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان أمن وسلامة المطارات، والأحساء ما بين السياحة والتراث، والجلسة الثانية عن التجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي، ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، والجلسة الثالثة في مجال الأمن السياحي بالوطن العربي.