شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: استعراض استعدادات المهرجان الشتوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)بحث أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز استعدادات اللجان الفرعية وتحضيراتها لمهرجان جازان الشتوي، الذي سينطلق خلال إجازة الربيع القادم، ويستمر على مدى 45 يوماً، واستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها كل لجنة، بما يضمن نجاح عمل كافة اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، وتخصيص مواقع للأسواق المحلية، وموقع للحرف التي تحتاج إلى اشتراطات سلامة خاصة بما يضمن نجاح المهرجان وراحة المتنزهين وزوار المنطقة خلال فترة المهرجان وعلى مدار العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاجتماع التحضيري لمهرجان جازان الشتوي لهذا العام ١٤٤١، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.
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