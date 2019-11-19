شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محاور تدشن مؤتمر «الإعلام الجديد واللغة العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان، نهلة الجمال (المدينة المنورة)

دشن أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة الأمير سعود بن خالد الفيصل مؤتمر «الإعلام الجديد واللغة العربية» الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، ممثلة بكلية اللغة العربية، لمدة 3 أيام، بقاعة السلام في الجامعة.

وأكد مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن المؤتمر يناقش 4 محاور رئيسية، هي الإعلام الجديد بين التأصيل اللغوي والتطور الدلالي، والإعلام الجديد وآفاق التواصل الأدبي، والإعلام الجديد بين بلاغة الخطاب وآليات التحليل، والمبادرات اللغوية والأدبية في الإعلام الجديد، مضيفا أن البحوث المشاركة تنوعت وحوت جميع المحاور وفروعها البالغة 12 محورا فرعيا.

وأشار إلى أن عدد المشاركات المتقدمة للمؤتمر بلغت أكثر من 80 بحثا، قُبل منها 60 بعد التحكيم من اللجنة العلمية المكونة من أساتذة ومتخصصين.