شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: «العمل» أحدثت تغييراً للأفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحدثت تغييراً للأفضل في قطاعات العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، مشيداً بتحقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حائل للمركز الأول في الأداء على مستوى المملكة، داعياً القائمين على الفرع لمواصلة تميزهم وأدائهم العملي الملموس.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

واستعرض أمير منطقة حائل مبادرات قطاع العمل والتنمية وبرامج التوطين وأداء فرع الوزارة بالمنطقة.