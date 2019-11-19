شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: جائزة عالمية لتنمية الاعتدال والوسطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية ضمن فروع جائزة القصيم للتميز والإبداع، باستقبال المشاركات من جميع أنحاء العالم في الدورة القادمة للجائزة، على أن تكون عالمية في هذا الفرع من فروع جائزة القصيم للتميز والإبداع من خلال تقديم البحوث والدراسات والمبادرات النوعية في تنمية الاعتدال ونشر الوسطية، مؤكداً أهمية تعزيز الأمن الفكري وتنمية الاعتدال ونشر الوسطية وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع، ومحاربة التطرف والإرهاب، والدعوة إلى الاعتدال في الفكر والثقافة، والسعي إلى ما دعا إليه ديننا الحنيف وسلفنا الصالح وهو منهج الاعتدال، لافتاً إلى أن الجائزة تعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.

واستعرض خلال ترؤسه، في قاعة الاجتماعات بالإمارة أمس اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية ضمن فروع جائزة القصيم للتميز والإبداع، بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار أمير المنطقة رئيس اللجنة إبراهيم الماجد، والأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي، وأعضاء اللجنة، أبرز المشاركات التي قدمت بعد أن تم تحكيمها من قبل محكمين مختصين في اللجنة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير الجائزة، وآليات العمل بها، وأبرز المقترحات المتعلقة بتعديل بعض البنود.