شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وتأسيس مشاريع صحية بالقريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القريات)

دشن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس مركز الطوارئ والكوارث بالشؤون الصحية بمحافظة القريات، وبرنامج الهيئة الطبية السحابي (عنايتي)، والمرحلة الأولى لإسكان مستشفى القريات العام، ووضع حجر الأساس لمشروع تطوير البنية التحتية لمستشفى القريات العام، وتطوير وإعادة تأهيل سبعة مراكز صحية.

وتجول الأمير فيصل بن نواف في مركز الطوارئ والكوارث واستمع لشرح مفصل عن أعماله، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة عبدالرحمن بن دبي الحربي.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالقريات، بأن صحة القريات حققت خلال عام 2019 العديد من الإنجازات منها زيادة التخصصات الطبية من خمسة تخصصات إلى 14 تخصصاً، وإجراء أكثر من 569 عملية قسطرة قلبية وثلاث عمليات قلب مفتوح، وإجراء أكثر من 31 عملية استبدال مفاصل صناعية وأكثر من 17 حالة لعمليات خلع الولادة، بالإضافة إلى العديد من العمليات النوعية الأخرى.