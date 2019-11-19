شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 أشهر من «الدراسة».. توزيع 900 حاسب لمدارس الباحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) خالد آل مريّح (أبها)

بعد مرور 3 أشهر على بدء العام الدراسي، اعتمد خلالها الطلاب والطالبات في مدارس منطقة الباحة المدرجة ضمن بوابة المستقبل على الكتاب التقليدي، استدرك تعليم الباحة، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، ما فات بتوزيع 900 جهاز حاسب آلي محمول على المدارس المنفذة لمبادرة بوابة المستقبل لخلق بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة ودعم قدرات المعلمين في التعامل مع البوابة.

وعدّ منسق المبادرة أحمد سعيد الصفا التحول الرقمي إحدى مبادرات الوزارة في مرحلة التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أنه تم دعم المدارس بأجهزة حاسب آلي تلبي متطلبات الأعمال الإلكترونية للمنصة لتعزيز تشغيل نظام التحول الرقمي في 42 مدرسة في المنطقة، تضمنت 23 مدرسة للبنين، و19 مدرسة أخرى للبنات.

من جهة ثانية، خصصت إدارة التعليم في منطقة عسير 8 مقاعد للإيفاد للتدريس في الخارج للعام الدراسي 1441/‏‏1442هـ

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش أنه تم تخصيص 8 مقاعد للمعلمين في تخصصات القيادة المدرسية، التربية الإسلامية، الرياضيات، الأحياء، صعوبات التعلم، اللغة العربية، وللمشرفين التربويين في تخصص الاجتماعيات، لافتا إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس الـ7 من شهر جمادى الأولى القادم.