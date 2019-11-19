شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: «الأحزمة الخضراء» تشمل جميع المحافظات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية التشجير في جميع المواقع البيئية بالمنطقة، لإعادة الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر، ودعم الحياة الفطرية، والتركيز على المنتزهات الوطنية واستثمارها، داعيا إلى التعاون في مشروع التأهيل البيئي «الأحزمة الخضراء» الذي سيشمل جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة الحدود الشمالية، والتكامل في المحافظة على البيئة وتنميتها، مؤكدا ثقته بوعي أبناء المنطقة واهتمامهم بذلك، مشيدا بالجهود التطوعية لأبناء المنطقة في هذا المجال، متطلعا لبذل المزيد من الجهود التكاملية. جاء ذلك إثر تدشينه أمس المرحلة الـ3 من مشروع التأهيل البيئي «الأحزمة الخضراء»، أحد مشاريع مبادرة البصمة البيئية في المنطقة، وغرس شتلة إيذانا بإطلاق المشروع الذي يعتبر أول حزام أخضر في المنطقة بطول 7.5 كم، ويقع على طريق سكاكا في مدينة عرعر، ويضم 2500 شجرة، و5 آلاف شتلة على جانبي الطريق.

شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية التشجير في جميع المواقع البيئية بالمنطقة، لإعادة الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر، ودعم الحياة الفطرية، والتركيز على المنتزهات الوطنية واستثمارها، داعيا إلى التعاون في مشروع التأهيل البيئي «الأحزمة الخضراء» الذي سيشمل جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة الحدود الشمالية، والتكامل في المحافظة على البيئة وتنميتها، مؤكدا ثقته بوعي أبناء المنطقة واهتمامهم بذلك، مشيدا بالجهود التطوعية لأبناء المنطقة في هذا المجال، متطلعا لبذل المزيد من الجهود التكاملية. جاء ذلك إثر تدشينه أمس المرحلة الـ3 من مشروع التأهيل البيئي «الأحزمة الخضراء»، أحد مشاريع مبادرة البصمة البيئية في المنطقة، وغرس شتلة إيذانا بإطلاق المشروع الذي يعتبر أول حزام أخضر في المنطقة بطول 7.5 كم، ويقع على طريق سكاكا في مدينة عرعر، ويضم 2500 شجرة، و5 آلاف شتلة على جانبي الطريق.

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