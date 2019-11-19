شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استعادة مليوني م2 من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) Abowajan @ عبدالله السميري (أملج)

أزالت أمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بأكثر من مليوني مترمربع، خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مؤكدا التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار إلى أن الإحداثات قدرت بمساحة 2.201.000 مليون مترمربع حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.

وفي السياق، أزالت لجنة التعديات بمحافظة أملج أمس تعديات بمركز الحرة التابع للمحافظة، تقع داخل نطاق صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت اللجنة أن التعديات كانت عبارة عن مبان وهناجر، مؤكدة تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي، في حين أن المخالف المبادر بإزالة التعدي يطبق بحقه الحد الأدنى من الغرامة.