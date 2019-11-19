شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات بزيادة المراكز العلاجية النفسية واضطرابات الإدمان في المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السادس لمجمع إرادة والصحة النفسية «الأمل سابقاً» في محافظة جدة، بزيادة أعداد المراكز العلاجية المتكاملة للاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان على مستوى المملكة لتغطية أكبر عدد من الشريحة السكانية، والتوسع في الخدمات المقدمة للنساء في مجمعات إرادة والصحة النفسية.

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور نواف الحارثي، أن التوصيات تشمل أيضا تحديث البرامج العلاجية لتتكيف مع التغيرات والأنماط الحديثة للاضطرابات النفسية والإدمان، زيادة معرفة ومهارات العاملين في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال إقامة الدورات التدريبية واللقاءات العلمية، دعم الأبحاث العلمية والمتعلقة بالجوانب النفسية والاجتماعية لكل من الاضطرابات النفسية واضطرابات الإدمان.

كما تضم التوصيات ضرورة مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية في مجال الاضطرابات الحديثة المتعلقة بالتغيرات المجتمعية والثورة التقنية، توظيف الثورة العلمية والتقنية لتطوير الخدمات النفسية وخدمات علاج الإدمان في المملكة، التركيز على التوعية والتثقيف وتكثيف البرامج الوقائية للتعامل مع العوامل المؤثرة والتي قد تسهم في الحد من انتشار الأمراض النفسية واضطرابات الإدمان، تطوير ودعم برامج التأهيل وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات مرضى الاضطرابات النفسية ومرضى الادمان.

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يذكر أن مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، نظم المؤتمر الدولي السادس للمجمع تحت شعار «جديد التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان» بمشاركة أكثر من 55 باحثا ومتخصصا وأكاديميا دوليا ومحليا في مجال الاضطرابات النفسية وعلاج الإدمان.

وناقش المؤتمر على مدى 3 أيام المستجدات الطبية في مجال التدخلات العلاجية في الاضطرابات النفسية والإدمان وذلك من خلال 37 محاضرة موزعة على 13 جلسة علمية و30 ورشة عمل؛ بهدف رفع مستوى الكفاءة العملية والعلمية للمتخصصين والطلاب المتدربين، بالإضافة إلى حلقة نقاش بعنون «الانحراف الفكري من المنظور النفسي والاجتماعي».

فيما تجاوز عدد الحضور للمؤتمر الـ7000 مستفيد من جميع المناطق ودول الخليج العربي وذلك حسب إحصائيات التسجيل بالموقع الإلكتروني ولجنة التسجيل بالفندق.