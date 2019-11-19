الشرقية: إيقاف منتحل «رجل أمن» لسرقة العمال

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنا (في الـ30 من عمره) انتحل شخصية رجل أمن وتورط في سلب العمالة. ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنا (في الـ30 من عمره) انتحل شخصية رجل أمن وتورط في سلب العمالة. وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب 30 جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف، والاستيلاء على أكثر من 240 ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغا ماليا يقدر بـ12 ألف ريال، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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