تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى الأربعاء نظراً للحالة المطرية

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ثامر السديري، عن تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية المقرر مسبقاً مساء يوم غد الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، إلى يوم بعد غد الأربعاء 20 نوفمبر، نظراً للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وقال السديري إنه بناءً على التوجيهات العليا فقد تم تأجيل حفل تدشين بوابة الدرعية إلى يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019م نظراً للحالة المطرية، مرحّباً بالجميع في هذا الحدث التاريخي على أرض الدرعية. وتشهد منطقة الرياض ومعظم مناطق المملكة هذه الأيام أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.